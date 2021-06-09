Врач перечислил самые опасные продукты на российских прилавках

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Самыми опасными для здоровья являются продукты, содержащие трансжиры, — как правило, это фастфуд, шоколадки с различными добавлениями, чипсы и печенье длительного хранения. Об этом «360» рассказала врач-педиатр Ирина Добрецова. По её словам, она бы вообще убрала большую часть продуктов, которые продаются в магазинах.

Оставила бы фрукты, овощи, молочные продукты недлительного хранения, мясные продукты, рыба свежая, — отметила Добрецова.

По её словам, пользу не приносят и газировки вроде колы, и соки, а также крекеры, соломка и прочие мучные изделия с добавлением маргарина. Также она призвала «очень напряженно» относиться к колбасе, к салями. Такие деликатесы лучше делать в домашних условиях, тем более сейчас и техника кухонная позволяет, и рецептов в интернете полно.

Та же история и с майонезом. Этот соус должен подаваться в небольших количествах к определённым блюдам, добавила Добрецова. От соли тоже стоит отказываться почаще — она необходима организму, но не в тех объёмах, в которых сейчас её потребляют россияне.

Что касается овощей и фруктов — то доверять стоит только тому, что вырастил сам — у себя на даче, например. И вообще, «чем фрукт экзотичней, тем больше применяется различных способов, чтоб его сохранить и довезти до России, есть нужно овощи по сезону», считает эксперт.

Колбасные изделия, популярные среди россиян, несут в себе смертельную опасность. Об этом также ранее заявил врач и телеведущий Александр Мясников.