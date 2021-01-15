Врач перечислил основные ошибки при обморожении

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Врач скорой помощи и педиатр Рустам Мердалимов перечислил основные ошибки, которые допускают люди, получившие обморожение.

Так, по его словам, многие при обморожении решают растираться снегом. Это в корне неправильно, так как возникают высокие шансы повредить поверхностные слои кожи.

Являются ошибочными и попытки прогреть обморожение под горячей водой. В этом случае такие действия вызовут спазм поверхностных сосудов. Самое эффективное, что может сделать человек — это согреться постепенно.

Также не стоит смазывать обмороженную поверхность жирными и питательными веществами. Как правило, жир образует плёнку, которая закупоривает поры и нарушает естественную терморегуляцию.

Если человек в сознании, ему стоит использовать тёплое питьё. Лучше всего подойдут тёплая обычная вода или тёплый некрепкий чай. Важно, чтобы питьё было именно тёплым, чтобы пациент мог согреться изнутри, — отметил Мердалимов, слова которого приводят «Аргументы и Факты».

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