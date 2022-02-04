Врач перечислил лекарства, после которых опасно садиться за руль
Врач Хухрев: после приёма нейролептиков или миорелаксантов не стоит садиться за руль
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:51, 04 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Трициклические антидепрессанты, снижающие тревогу лекарства и нейролептики относятся к перечню препаратов, которые нельзя принимать перед вождением, заявил терапевт Алексей Хухрев. Он отметил, что нейролептики помогают снять лишнее психическое напряжение, но могут негативным образом повлиять на концентрацию и внимание, пишет «Москва 24».
Нейролептики убирают излишнее психическое возбуждение, но могут одновременно снижать концентрацию и внимание. Не надо забывать, что очень многие лекарственные настойки делаются на спирту. И если вы этого переберёте, у вас могут быть проблемы с законом, — предупредил Хухрев.
Также «тормозить» реакцию могут применяющиеся при болевых синдромах и спазмах миорелаксанты, поэтому, поясняет терапевт, их не стоит принимать перед вождением. Он также развеял миф о том, что кефир и квас в обычных количествах могут вызвать эффект опьянения.
Ранее Верховный суд РФ отклонил иск мужчины, лишённого водительских прав после того, как управлял автомобилем, приняв перед этим корвалол. В результате он был задержан сотрудниками ГИБДД, медицинское освидетельствование показало наличие у него в крови следов психотропного вещества.