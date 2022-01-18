Врач ответил на вопрос о зависимости лечения от штамма коронавируса

Штамм коронавируса практически не играет роли при определении метода лечения пациента, заверил врач Сергей Грошев в беседе с изданием «Слово и Дело». Он уточнил, что определение штамма вируса имеет большое значение для научно-эпидемиологических целей.

Определение штамма вируса, вызвавшего болезнь, важно на сегодняшний день больше для эпидемиологии, чем для принятия решений о методах лечения. Это не менее важно, так как выводы эпидемиологов позволяют точнее прогнозировать течение пандемии и принимать соответствующие решения в системе здравоохранения. Именно поэтому при обнаружении пациента с коронавирусной инфекцией его материал направляется на полное лабораторное диагностирование для определения штамма возбудителя, — пояснил Грошев.

Он также добавил, что профилактика заболевания коронавирусом также не зависит от его штаммов. Методы, по словам Грошева, остаются одни и те же: соблюдение социальной дистанции, ношение медицинских масок и перчаток и вакцинация.

Ранее стало известно, что Мелита Вуйнович заявила: новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться не таким серьёзным, как его предшественники. Тому есть свидетельства, отметила она. Вуйнович добавила, что от тяжёлой формы коронавируса вакцины защищают хорошо, но только в первые шесть месяцев. Затем защита становится слабее, подчеркнула представитель ВОЗ.