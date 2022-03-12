Отоларинголог предупредил об опасности переохлаждения ног

Промокшие ноги или их переохлаждение повышают риск возникновения риносинусита и обострение тонзиллита, рассказал в беседе с URA.RU врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он отметил, что многое зависит от времени пребывания на улице.

С наступлением весны люди переходят на кроссовки или демисезонную обувь с тонкой подошвой, что ведёт к охлаждению стопы и щиколотки, а это чревато воспалением носа и носоглотки, потому что нос сразу начинает реагировать на холодные ноги, рассказал специалист.

Многое зависит от времени пребывания на улице. Если 4-5 минут, то, наверное, ничего не случится, а если 20 минут и тем более час, никто не выдержит, даже если он в сугроб не наступал, — сказал он.

Зайцев порекомендовал всегда держать ноги в тепле, носить длинные штаны и носки.

В противном случае человек нарывается на проблему риносинусита, у кого хронический тонзиллит — он обостряется и это требует лечения, — добавил врач.

Ранее Зайцев сообщил, что хронические заболевания дыхательной системы, такие как, тонзиллит, фарингит, гайморит и риносинусит, могут стать причиной возникновения онкологии. Он также развеял популярное мнение, что мороженое помогает избавиться от боли в горле. Холодное лакомство, по его словам, действительно в некоторых случаях может снять отёк в горле, но вреда для здоровья от него будет больше.