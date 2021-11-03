Врач опровергла мифы о головной боли

Головная боль не всегда вызвана повышенным давлением, к тому же её иногда можно вылечить без обезболивающих. Для этого достаточно просто выйти на улицу. Об этом рассказала врач Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

Нужно насторожиться, когда нестерпимая головная боль возникает у пожилого человека. Но у молодых людей она может быть от напряжения. Часто головная боль начинает возникать где-то ближе ко второй половине дня, сдавливая голову. В этом случае нужно размяться, а ещё можно сделать ряд упражнений, которые улучшат кровоток, — посоветовала Соломатина.

По её словам, повышенное давление далеко не всегда сопровождается головной болью, хотя такое возможно. Соломатина также добавила, что иной раз избавиться от головной боли можно при помощи простой прогулки. Соломатина уверяет: вовсе не обязательно каждый раз пить обезболивающие, иногда достаточно просто подышать свежим воздухом или сделать простое упражнение.

Можно делать упражнение на сопротивление: давите ладонями на лоб, а лбом — на ладонь. То же самое по бокам головы и на затылке, — посоветовала врач.

Ранее врач-невролог Изета Елоева рассказала, какие виды головной боли нельзя игнорировать. По её словам, если боль усиливается при движении или сопровождается лихорадкой, человеку следует срочно обратиться к специалистам.