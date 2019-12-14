https://static.news.ru/photo/e72f9bb8-1f39-11ea-8ee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

Миф о неоспоримой пользе горячего чая при простуде не соответствует действительности. Об этом журналистам в воскресенье, 15 декабря, рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, лучше, чтобы напиток был тёплым. Соломатина говорит, что чай оказывает не только разогревающий, но и мочегонный эффект. А жидкость из организма при высокой температуре выводится и так, потому что больной потеет.

В такой ситуации лучше пить щелочные напитки. А с чёрным чаем стоит быть аккуратнее тем, у кого есть страх перед стоматологами, и людям с возбудимой нервной системой. Также данный напиток опасен для беременных. Он может вызвать возбуждение и выкидыш, — приводит слова диетолога «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель направления развития и разработки ресторанов «Кофемания», специалист, отвечающий за закупки чая, Ирина Пузачкова призналась, что молочного улуна не существует, а чай пуэр выдерживают вовсе не в земле, как полагают многие любители этого напитка.