Профессор Института здоровья Гриффита Бен Десброу порекомендовал при выборе шоколада останавливаться на тёмном. Однако он, как и любой другой вид сладостей, не способен помочь человеку с депрессией.
Отсутствуют какие-либо доказательства пользы шоколада при этом заболевании, передаёт
Как ранее писал News.ru, британские учёные считают, что умеренное употребление горького шоколада благодаря содержанию психоактивных веществ снижает риск развития депрессии. Сотрудники Университетского колледжа Лондона выяснили, что любители горького шоколада с высоким содержанием какао менее склонны к депрессии, чем люди, которые его не употребляют.