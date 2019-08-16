https://static.news.ru/photo/79c54532-c048-11e9-b4ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Блондинка в законе»/MGM

Профессор Института здоровья Гриффита Бен Десброу порекомендовал при выборе шоколада останавливаться на тёмном. Однако он, как и любой другой вид сладостей, не способен помочь человеку с депрессией.

Отсутствуют какие-либо доказательства пользы шоколада при этом заболевании, передаёт MedicalХpress . По данным журналистов издания, исследование о пользе сладкого, проведённое СМИ «Депрессия и беспокойство» является антинаучным. Результаты, полученные в ходе эксперимента, стали простым совпадением.

Как ранее писал News.ru, британские учёные считают, что умеренное употребление горького шоколада благодаря содержанию психоактивных веществ снижает риск развития депрессии. Сотрудники Университетского колледжа Лондона выяснили, что любители горького шоколада с высоким содержанием какао менее склонны к депрессии, чем люди, которые его не употребляют.