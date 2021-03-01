Врач оценила вероятность всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве

https://static.news.ru/photo/49e3c710-7a7f-11eb-9cdc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко оценила вероятность всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве.

По словам специалиста, такой исход возможен, если не будет активной вакцинации населения, в течение ближайших двух месяцев.

Хотя сейчас такой тенденции мы не видим, но тем не менее, если активной вакцинации не будет происходить, то понятно, что, безусловно, всплеск через пару месяцев мы можем получить, — заявила специалист на пресс-конференции.

Вакцина «Спутник V», разработанная в РФ, демонстрирует высокую эффективность против выявленных генетических вариантов SARS-CoV-2, в том числе британского и южноафриканского штаммов, рассказал замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов. По его словам, повторное введение препарата влияет на её качество, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что людям, которые перенесли коронавирус, лучше всё-таки сделать прививку от инфекции. Это подтвердили результаты исследования, которые основаны на экспериментах с антителами из крови переболевших.

Исследование было проведено отделом вакцин и инфекционных заболеваний Центра исследования рака Фреда Хантингтона в США. С помощью плазмы крови переболевших людей специалисты пробовали нейтрализовать два варианта коронавируса — исходный уханьский и самый опасный его мутантный штамм из Южной Африки.