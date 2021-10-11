Врач оценила уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве

В Москве до сих пор не выработан стойкий коллективный иммунитет к коронавирусу из-за низких темпов вакцинации. В итоге пессимистичные прогнозы врачей оказались наиболее реалистичными. Об этом в интервью Первому каналу заявила главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Всё, что прогнозировалось, оправдалось, к сожалению большому. Стойкого коллективного иммунитета мы не наработали, — сообщила она.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием при наличии коллективного иммунитета. Для этого иммунитет должен быть сформирован на уровне 80%.

Что касается России, пока иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеет только треть населения.