Врач оценил возможность прививки от COVID-19 людям с хроническими болезнями

Людям с хроническими болезнями прививку от коронавируса необходимо делать в первую очередь, так как именно эти заболевания могут усугубить состояние здоровья при заражении COVID-19. Об этом KP.RU рассказала доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

Если у человека, скажем, анамнез трансплантации почки, то прививку нужно делать обязательно, так как это заболевание может способствовать осложнённому течению инфекции, — рассказывает эксперт.

При этом выбрать вакцину человеку поможет его лечащий врач. Если у пациента наблюдается высокий показатель антител, то ему тоже рекомендуется сделать прививку, отмечает Пшеничная.

По мнению доктора медицинских наук, ещё одна группа риска — пожилые люди. Зачастую у них наблюдается целый спектр хронических болезней, которые могут лишь напомнить о себе при заражении коронавирусом. Наличие таких «болячек» не будет помехой для прививки. Единственный совет пожилым людям — находиться в спокойном состоянии перед процедурой.

Ранее депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил опасность принудительной вакцинации пенсионеров от COVID-19. Он сообщил, что решение о вакцинации принимается по каждому индивидуально врачом, ведь можно и в 20-летнем возрасте иметь противопоказания.