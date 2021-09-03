Врач оценил возможность новой вспышки коронавируса из-за «мю»-штамма

Предпосылок к вытеснению «дельта»-штамма коронавируса «мю»-штаммом нет, а возможный вызванный им эпидемический процесс, скорее всего, будет локальным. Об этом заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Эксперт
Ранее врач-иммунолог связал появление «мю»-штамма коронавируса с массовой вакцинацией. По его словам, в ответ на вакцинацию инфекция начинает адаптироваться, создавая более устойчивые штаммы к иммунитету. Этот процесс эксперт назвал естественным и пояснил, что, несмотря на дополнительную защиту, которую приобретает инфекция, эффективность вакцин снижается незначительно, и они продолжают работать.