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Врач оценил возможность новой вспышки коронавируса из-за «мю»-штамма

11:47, 06 сентября 2021
Врач оценил возможность новой вспышки коронавируса из-за «мю»-штамма Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Предпосылок к вытеснению «дельта»-штамма коронавируса «мю»-штаммом нет, а возможный вызванный им эпидемический процесс, скорее всего, будет локальным. Об этом заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Эксперт уточнил, что мутация коронавируса направлена на то, чтобы обходить антитела и иммунитет. По его словам, вариант «мю» относится к штаммам, которые не вызывают обеспокоенность у ВОЗ, и требуют лишь наблюдения. Возможный же эпидемический процесс, вызванный этим штаммом, едва ли распространится по всему миру.

Ранее врач-иммунолог связал появление «мю»-штамма коронавируса с массовой вакцинацией. По его словам, в ответ на вакцинацию инфекция начинает адаптироваться, создавая более устойчивые штаммы к иммунитету. Этот процесс эксперт назвал естественным и пояснил, что, несмотря на дополнительную защиту, которую приобретает инфекция, эффективность вакцин снижается незначительно, и они продолжают работать.

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