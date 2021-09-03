Мясников оценил вероятность вспышки коронавируса из-за непривитых детей

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что подходящей вакцины для детей до трёх лет нет, но виновниками новой волны заболеваемости дети точно не станут. Об этом он сообщил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Мясников уточнил , что ужесточение санитарных требований и перевод детей обратно на удалёнку вызовут только вред. Между тем о новой волне заболеваемости, которую могут вызвать дети, говорить не приходится.

Это не просто я так считаю, это весь анализ данных, который на сегодня у нас есть, международный, — заключил врач.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что дети в 26 раз чаще стали заражаться коронавирусом из-за пришедшего в Россию индийского штамма. Особенно опасен вирус для детей в возрасте до трёх лет с сопутствующей патологией, с избыточной массой тела, а также с хроническими заболеваниями. В то же время говорить о вакцинации детей от коронавируса пока не следует, поскольку вакцины недостаточно исследованы для применения, а сами дети в целом переносят заболевание намного легче, чем взрослые.