Врач оценил возможность лечения COVID-19 препаратом от холестерина

Исследование зарубежных учёных по лечению коронавируса с помощью препарата по понижению уровня холестерина многообещающе, однако эффективность фенофибрата на людях пока не проверялась. Об этом «Москве 24» рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Положительным моментом является то, что это вещество хорошо известно. Значит, оно является высокобезопасным. И препарат относительно недорогой, — сказал специалист.

На сегодняшний день это известный и достаточно безопасный препарат, который можно начать применять. Исследованная эффективность в 70% является хорошим результатом, хотя в пробирке можно было достичь и большего, отметил иммунолог.

По данным авторов исследования, препарат будет эффективен против коронавируса даже в маленьких дозах. Хотя подтвердить этот факт на данный момент достаточно сложно. Но если это так, то это станет большим плюсом в борьбе с вирусом, сообщил Крючков.

Ранее стало известно, что в регионах России не хватает иммуноглобулина по причине низкой предельной отпускной цены на торгах. Иммуноглобулин является обязательным препаратом для больных с первичным иммунодефицитом, без лечения пациент рискует умереть даже от незначительной для здорового человека болезни.