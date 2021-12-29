Врач оценил традицию поедания бумажек с желаниями в Новый год

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников считает, что съеденная под бой курантов бумажка с желанием не принесёт никакого вреда человеку. Но всё же лучше, чтобы она была неокрашенной, маленькой, а текст был написан простым карандашом, пишет РИА Новости.

Несмотря на то что бумага не является съедобным продуктом, всё же в том количестве, о котором идёт речь, да ещё и раз в год — данная новогодняя традиция вреда здоровью не принесёт. Главное, чтобы желание было исполнимым, чтобы не получить психологическую травму, — заверил медик.

Гораздо вреднее в новогоднюю ночь другая традиция — смотреть во время застолья телевизор, считает врач.

Во-первых, человек не получит удовольствия от еды. А во-вторых, он может не заметить сигналов о насыщении организма, увлёкшись тем, что происходит на экране. В новогоднюю ночь за просмотром телевизора есть большая опасность переесть, так как многие не представляют себе праздника без «Голубого огонька», — пояснил Тяжельников.

Врач посоветовал россиянам не затягивать с застольем и не сидеть за столом всю ночь. Основной приём пищи лучше всего запланировать на привычное время для ужина, голодать в ожидании курантов вовсе не нужно. А на встречу Нового года лучше всего будет оставить лёгкие закуски.

Ранее диетолог Лидия Ионова сообщила, что на Новый год можно есть всё, включая сладкое и торты, один день переедания вряд ли сильно навредит организму, однако продлевать такое обжорство до 10 января не стоит.