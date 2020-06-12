Врач оценил британское исследование о новом симптоме COVID-19

https://static.news.ru/photo/561c8658-acac-11ea-99cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Британские учёных, заявившие о том, что они нашли новым симптом коронавируса, который связан с заболеваниям поджелудочной железы, поспешили со своими выводами. Такое мнение высказал врач-физиотерапевт, президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин.

Ранее группа учёных из Университета Ливерпуля в ходе исследования обнаружила новый симптом, связанный с коронавирусной инфекцией нового типа. По словам специалистов, среди рассматриваемых в работе пациентов с заражением COVID-19 была выявлена отдельная группа. По большей части её представителями оказались молодые мужчины, страдающие от избыточного веса или ожирения. Позднее у них диагностировали острый панкреатит, обнаружив при этом общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке.

Не факт, что это специфическое поражение коронавирусное. Это может быть при достаточно большом количестве инфекционных заболеваний, — отметил российский эксперт.

Он подчеркнул, что любая вирусная инфекция может поражать островки Лангерганса, которые находятся в поджелудочной железе, передаёт РИА Новости.

За последние сутки в России подтверждено 8987 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 511 423 человек. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 6715 летальных исходов от коронавирусной инфекции, выздоровели 269 370 человек.

Как писал NEWS.ru, Оксфордcкий университет совместно с итальянской компанией Irbm могут представить первую вакцину от COVID-19 уже этой осенью или зимой.