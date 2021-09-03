Врач объяснила, за что антитела отвечают в организме

Врач федерального научно-клинического центра ФМБА России Туйаара Санникова рассказала, что антитела являются главным средством борьбы иммунитета с вирусами и бактериями. Специалист подробно объяснила «Российской газете», за что именно антитела отвечают в организме.

Функцию антител выполняют иммуноглобулины, представленные пятью классами: G, M, A, D и E. Если сдать анализы на все эти классы, то можно исследовать свой иммунный статус, а он, в свою очередь, поможет определить наличие болезни в организме — от инфекций до онкологии.

Например, нарушение концентрации иммуноглобулинов класса IgA сигнализирует об инфекционных заражениях дыхательных путей и мочеполовой системы, а IgD — об аллергии и аутоиммунных реакциях. Класс антител М показывает наличие или отсутствие микроорганизмов, G — нейтрализует бактерии, а Е — помогает выявить кожные заболевания.

Именно антитела IgM первыми мобилизуются, если в организм попали бактерии или вирусы. Затем под влиянием болезни активизируется класс G (IgG).

Санникова уточнила, что на основе разных классов антител разрабатывают лекарства от разных заболеваний — от инфекций до онкологии. К примеру, в России официально одобрен препарат направленного действия «КОВИД-глобулин» — первое в мире зарегистрированное средство на базе иммуноглобулинов из плазмы крови для лечения коронавируса.

Ранее врач-инфекционист Видновской РКБ Светлана Малиновская сообщила, что в Россию этой осенью придут три новых вируса гриппа.