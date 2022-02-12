Врач объяснила важность самотестирования на COVID-19

Врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что при высокой заболеваемости COVID-19, вызванной «омикроном», необходимо не только чаще сдавать ПЦР-тесты, но и проводить самостоятельное тестирование. Это важно, даже если человек обнаружил у себя признаки простудного заболевания, отметила она в беседе с радио Sputnik.

Иммунолог добавила , что не будет лишним, особенно во время поездок, иметь при себе экспресс-тесты на коронавирус.

В наше время, если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать, — пояснила врач.

Ярцева считает, что при положительном результате экспресс-тестирования человек должен понимать, что ему следует уйти на изоляцию и вызвать врача.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделило более 400 млн рублей на изучение генома штамма коронавируса «омикрон». На эти средства будут закуплены оборудование, ферменты и расходные материалы для проведения качественного определения цепочек РНК. Всего планируется исследовать не менее 57 тысяч проб.