Врач объяснила, симптомом каких заболеваний может стать зубная боль

Зубная боль может быть симптомом заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, а также последствием артроза суставов. Если вовремя не выявить причину дискомфорта, можно даже лишиться слуха, заявила терапевт Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

Боль в области зуба может возникать по различным причинам. Главное, её вовремя выявить. Очень часто бывает, что болит тройничный нерв. Иногда боль локализуется под глазом, и такое впечатление, что болит зуб на верхней челюсти. Может ещё и локализоваться на область нижней челюсти, — пояснила Соломатина.

Также зубная боль может говорить о проблемах с сердцем: при острой стенокардии, предвестнице инфаркта, боль может отдавать как в левую руку, так и в нижнюю челюсть. При этом будет казаться, что болят зубы, предупредила Соломатина.

При отите пациент может страдать от ноющей или стреляющей боли в верхней челюсти, наряду с болью в височной части головы. Не вылеченный вовремя отит может привести к страшным последствиям, объяснила врач.

Очень часто воспаление в ухе может давать ощущение боли как раз в верхушке коренных зубов. Но если человек чувствует определенное шуршание, какое-то стреляние в ухе — это достаточно грозный симптом. Человек может потерять слух, — подчеркнула Соломатина.

Ранее стоматолог Алексей Антипенко рассказал о том, что зубная боль может стать симптомом невралгии тройничного нерва. При этом недуге человек испытывает резкую боль, когда что-то задевает «корковые зоны».