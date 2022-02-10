Врач объяснила разницу между гомеопатией и народными средствами

В народной медицине заведомо известно, какой экстракт какого растения содержится в лекарстве, в случае с гомеопатией же, речь идёт фактически об отсутствии действующего вещества, пояснила врач Анна Левадная. При этом она назвала гомеопатию лженаукой , потому что гомеопатические препараты не имеют теоретической научной базы, пишет Pravda.Ru.

В народной медицине мы знаем состав растения. Мы даём конкретное растение в конкретной дозировке. Гомеопатия основана на мизерных дозах действующего вещества: один на 106 и менее. Гомеопатические средства основаны на феномене памяти воды — научно необоснованный феномен. А фитопрепараты — это экстракты растений в более сильных дозировках, чем гомеопатия. В этом принципиальная разница: гомеопатия — это, скорее, отсутствие действующего вещества. Фитопрепараты народной медицины — это реальное действующее вещество, которое есть в растениях, — пояснила Левадная.

При этом она уточнила, что отличить гомеопатический препарат достаточно просто: на таких упаковках обычно написано: «Не является лекарственным средством». Левадная также посетовала на то, что в российской медицине у врачей, как правило, есть собственное мнение. По словам медика, это приводит к тому, что три разных врача-аллерголога могут выписать пациенту три разных схемы лечения, что, по мнению Левадной, недопустимо.

Ранее эпидемиолог Николай Дубинин заявил, что гомеопатия не способна воздействовать на организм, так как не содержит действующего вещества. Эффективность гомеопатических средств до сих пор научно не подтверждена.