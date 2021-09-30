Врач объяснила пользу маникюра для мужчин

В последнее время в России мужчины стали всё чаще ходить на маникюр и даже красить ногти. Врач-подолог и специалист по маникюру Дарья Волкова объяснила, что гигиена рук важна для здоровья, работы и отношений с женщинами. Об этом пишет «Слово и Дело».

Медицинских показаний быть не должно. Но я часто слышу о том, что ухоженную руку жать приятнее. Сейчас многие работают в офисе, ходят на встречи, поэтому важно обращать внимание на состояние рук, — отметила Волкова.

Она подчеркнула, что гигиена рук в первую очередь связана со здоровьем ногтей. По её словам, мужчины могут долго не обращать внимание на нездоровое изменение цвета ногтя, наличие заусенцев или даже грибка.

Но если мы говорим про какие-то болезни, я не вижу никакой корреляции в сторону гендера. Единственное отличие, которое я вижу в своей практике, это наличие мозолей, натоптышей у женщин. У мужчин это случается гораздо реже по простой причине: мужчина никогда не носит неудобную обувь, — объяснила Волкова.

Помимо этого, добавила врач, мужчина иногда трогает женщину «в нежных местах», при этом грязные «длинные и слоящиеся» ногти могут ранить представительницу слабого пола. Более того, это неприятно и неэстетично, считает Волкова.