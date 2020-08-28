Врач объяснила, почему жертвами COVID-19 чаще становятся мужчины

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Летальные исходы после заражения COVID-19 встречаются у мужчин в 1,5 раза чаще, чем у женщин, по причине наличия тестостерона, заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

По её словам, мужской половой гормон ускоряет распространение инфекции по организму.

Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку, — отметила Малинникова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что общее количество случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии достигло 25 009 250. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который публикует статистику на основе информации из различных открытых источников.

Жертвами инфекции, по данным университета, стали свыше 842,7 тысячи человек. Выздоровели к настоящему моменту более 16,4 млн заразившихся.