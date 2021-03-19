Врач объяснила, почему весной выпадают волосы

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Выпадение волос в весенний период, как правило, связано с последствиями зимы. В это время люди носят шапки, а волосы испытывают дефицит кислорода, витамина D. Этот витамин как раз участвует в строении ствола волос. Об этом в разговоре с журналистами рассказала дерматолог Юлия Колюбина.

По её словам, люди зимой также испытывают стресс, подвергаются угнетённым состояниям. Такие вещи сказываются на всём организме. Следовательно, волосам тоже становится хуже. Поэтому, как подчеркнула врач, весенние трудности — это видимые проблемы, которые накопились за зиму.

Более других выпадению волос подвержены женщины. Дело в том, что представительницы прекрасного пола более зависимы в этом отношении от стрессовых факторов. И весной это самое стрессовое выпадение волос у них более заметно.

Чтобы волосы восстановились, подчеркнула дерматолог, нужно разнообразить питание, пропить витамины.

Надо насытить свой рацион продуктами, содержащими витамины А, Е, омега, цинком, кальцием. Либо использовать лекарственные препараты, которые продаются в аптеке без рецепта. Это обычно витамины или поливитамины. Это безопасно, если человек пропьёт два-три курса таких препаратов, — цитирует Колюбину «Радио 1».

Она добавила, что в случае если перечисленные меры не помогают, надо обращаться к специалисту.

Как ранее передавал NEWS.ru, жительница английского города Тотнес в графстве Девоншир Эбби Рид лишилась волос из-за коронавируса.

Женщина заразилась в марте 2020 года после того, как у двух её дочерей выявили COVID-19. При этом она, в отличие от детей, не испытывала частые симптомы болезни — у неё не было кашля, повышенной утомляемости и проблем с дыханием.