Врач объяснила, почему Россия «глубже погружается в COVID»

Пренебрежение россиян вакцинацией глубже погружает страну в пандемию COVID-19. Перспектив выйти из этого состояния в настоящее время нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Такое пренебрежение к решению этого вопроса, оно нас всё глубже и глубже погружает в COVID, и перспектив выйти из него на сегодняшний день нет. Когда слышишь, я не буду прививаться, потому что не хочу, у меня возникает мысль: почему вот этот конкретный человек должен диктовать мне правила игры? — сказала Лысенко.

24 ноября 11 врачей, включая главврача госпиталя в Коммунарке Дениса Проценко, опубликовали в СМИ обращение, в котором пригласили посетить «красные зоны» больниц, реанимации и морги известных личностей, отрицающих необходимость вакцинации. В числе подписавших письмо были главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы № 52 Марьяна Лысенко, КБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко и другие.

В открытом письме медики обратились к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Екатерине Лель, Константину Кинчеву, Юрию Лозе и другим селебрити, выступающим против вакцинации.

В свою очередь, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков заявил о том. что у многих блогеров есть «профессиональный секрет». Они на многомиллионную аудиторию рассказывают о своих антиваксерских взглядах, но при этом сами уже давно привились от коронавируса. Эксперт уверен, что многие намеренно вводят своих подписчиков в заблуждение и продолжают распространять фейки о препаратах, защищающих от COVID.