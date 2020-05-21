Врач объяснила опасность приёма анальгина и аспирина для больных COVID-19

Парацетамол является тем средством, которое следует принимать для снижения температуры пациентам с коронавирусом. Ни в коем случае для этих целей нельзя использовать анальгин и аспирин.
Об этом заявила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника № 4» управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина,
Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин, — считает врач.
Вереютина отметила, что заражённые коронавирусом пациенты имеют неврологические симптомы — головокружение, головную боль.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на длительность протекания коронавирусной инфекции влияет наличие других заболеваний. Тяжёлые больные чаще всего сталкиваются с осложнениями в виде дыхательной недостаточности и острого респираторного дистресс-синдрома.
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