Врач объяснила опасность приёма анальгина и аспирина для больных COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью, и его даже нельзя сравнивать с вирусом гриппа. Однако, по её словам, трудно оценивать влияние на организм мутаций вируса.

Даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса — поражать людей, вызывать тяжёлые или...