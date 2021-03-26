Врач объяснила, когда пожилым людям противопоказана прививка от COVID-19

Пожилым людям не стоит вакцинироваться от коронавируса, если у них есть заболевания, связанные с иммунной системой. Об этом предупредила кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

Врач отметила, что среди противопоказаний для прививки — онкологические заболевания и рассеянный склероз. При этом Добрецова напомнила, что риск заболеть у пожилых людей намного выше именно из-за слабого иммунитета, поэтому им необходимо привиться от коронавируса. Кроме того, в таком возрасте к вирусу может присоединиться и бактериальная инфекция. В связи с этим специалист рекомендует сделать прививку ещё и от пневмококка, который, как и COVID-19, имеет тяжёлые последствия, пишет телеканал «360».

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса. Он отметил, что этот список совсем небольшой: тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, беременность и период кормления грудью, а также возраст до 18 лет. По его словам, абсолютное большинство людей может не волноваться насчёт противопоказаний и сделать прививку, сообщал NEWS.ru.

23 марта стало известно о вакцинации президента России Владимира Путина. Процедура была непубличной. В Кремле не назвали препарат, которым привился глава государства. Как заявил Путин, после получения прививки он намерен расширить географию рабочих поездок.