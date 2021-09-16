Врач объяснила, как переносится грипп после COVID-19

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Существует целый ряд прививок, которые необходимо регулярно делать во взрослом возрасте. Среди них вакцинация от дифтерии, столбняка, гриппа. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала врач-эпидемиолог Лидия Сопрун.

По её словам, один раз в 10 лет людям необходимо делать прививки от столбняка и дифтерии. Хотя болезни кажутся очень редкими, риск заражения существует до сих пор. Это может привести...