Врач объяснила, чем столовая вода опасна для детей и подростков

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, чем разные виды воды могут быть полезны или даже опасны в определённых ситуациях. В частности, столовая вода не подходит для детей и подростков из-за низкой минерализации, передаёт «Вечерняя Москва».

Столовая вода имеет наименьшую минерализацию. В лечебно-столовой она не превышает 10 граммов, а вот в лечебной эта цифра значительно выше. Следовательно, первый вариант подходит абсолютно всем, кроме детей и подростков, поскольку у них своя отдельная вода, — подчеркнула Соломатина.

Она отметила, что лечебно-столовая вода рекомендуется людям в качестве профилактики аутоиммунных заболеваний, в то время как исключительно лечебная «назначается строго по рекомендации медика и имеет широкий спектр воздействия». Соломатина подчеркнула, что неконтролируемое употребление лечебной воды может привести к обратному эффекту и вызвать обострение скрытых болезней.

Ранее Елена Соломатина рассказала о пользе чая с сахаром. По её словам, он придаст бодрости на небольшой промежуток времени, поэтому его полезно пить перед экзаменом или важным событием.