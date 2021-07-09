Врач объяснил секрет популярности вакцины «Ковивак»

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Профессор МГУ Алексей Аграновский считает, что «Спутник V» лучше всех остальных российских вакцин защищает от индийского штамма коронавируса. Свои выводы он сделал на основании имеющихся научных публикаций по «Спутнику V» и «КовиВаку», пишет РБК.

Учёный предполагает, что вакцина от центра Гамалеи защищает примерно на 80%, а вот «КовиВак» даёт не такую сильную защиту. По моим представлениям, «КовиВак» должен давать защиту, но не такую высокую,...