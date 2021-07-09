Врач объяснил секрет популярности вакцины «Ковивак»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:33, 12 июля 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Популярность вакцины «Ковивак» можно объяснить тем, что достаточно сделать всего одну прививку, чтобы получить защиту от коронавируса. При этом препарата произведено очень мало, поэтому желающим приходится заниматься её активным поиском. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.
Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний, — отметил медик.
Терский настоятельно рекомендовал вакцинироваться, так как именно прививки являются лучшим способом достижения коллективного иммунитета, способного подавить распространение коронавируса.
Ранее вирусологи развеяли слухи о последствиях вакцинации.