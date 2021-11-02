Врач объяснил рост заболеваемости коронавирусом на фоне массовой вакцинации

Рост заболеваемости коронавирусом во всём мире связан с распространённым заблуждением вакцинированных. Люди ошибочно полагают, что вакцинация двумя дозами полностью защищает их от заражения коронавирусом, и пренебрегают мерами безопасности. Об этом Lenta.ru рассказал эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Сантьяго Мас-Кома.

По его словам, привитые люди начинают реже пользоваться масками, не соблюдают социальную дистанцию и проявляют меньшую осторожность в местах скопления людей. А с наступлением холодов люди станут меньше времени проводить на улицах, что, в свою очередь, повысит риск заражения в закрытых помещениях вроде ресторанов и баров.

Мас-Кома объяснил, что антитела после вакцинации сохраняются в организме на срок лишь от четырёх до шести месяцев. Клетки памяти также способны распознавать коронавирус, но из-за высокой заразности «дельта»-штамма и его способности быстро инфицировать организм, клетки памяти просто не успевают вовремя начать выработку нейтрализующих антител. В то же время в последние месяцы не было обнаружено более заразных штаммов коронавируса.

Поэтому на данный момент я не вижу рисков возникновения ещё одной большой волны заболеваемости, но, конечно, число случаев будет продолжать расти, если люди не поймут, что эта пандемия далека от завершения и что необходимо соблюдать индивидуальные меры, чтобы избежать заражения, — подчеркнул эксперт.

Ранее главный аллерголог-иммунолог Новосибирской области Дарья Дёмина рассказала, что вакцина от коронавируса помогает организму «знакомиться» с вирусом и правильно на него реагировать. По её словам, при вакцинировании иммунная система начинает вырабатывать антитела и происходит обучение Т-клеток, или так называемых клеток памяти, позволяющих сформировать правильный иммунный ответ при повторном попадании инфекции в организм.