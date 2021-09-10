Врач объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в столице

Значительный подъём заболеваемости коронавирусом в Москве можно объяснить возвращением людей из отпусков и с каникул и двухнедельным периодом инкубации вируса. Об этом сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Начало сентября — люди вернулись из отпусков, с каникул — как раз две недели прошло, — сказал Малышев, отвечая на вопрос, с чем связан подъём заболеваемости.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за сутки в Москве отмечено наибольшее в России число новых случаев заболевания коронавирусом — 2022 случая. В последний раз более двух тысяч случаев заболевания наблюдалось в Москве 19 августа. Всего за минувшие сутки в России зафиксировано 18 178 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных превысило 7,1 млн.

Также сообщалось, что 60% россиян этой осенью собираются отдыхать внутри страны. Наибольшей популярностью пользуются рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. У тех россиян, которые собираются за границу, наибольший интерес вызывают рейсы в Турцию (21%). Популярными также стали билеты в Армению и Египет. Среди остальных направлений россияне часто интересуются Узбекистаном, Венгрией и Кипром.