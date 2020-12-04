Врач объяснил причину частых травм звёзд «Ледникового периода»

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Влад Топалов, выбывший из ледового шоу «Ледниковый период», рассказал об операции, которую перенёс после перегрузок на тренировках. Артисту вводили в сустав синовиальную жидкость.

Травму певца и частые повреждения других звёзд на льду объяснил заведующий отделением медицинской реабилитации университета имени Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой.

По словам доктора, операция, которая проводилась Топалову, назначается при травмах коленного сустава для того, чтобы уменьшить воспаление и «улучшить смазку», пояснил эксперт в интервью Пятому каналу.

Медик отметил, что при катании на коньках коленные суставы являются самым уязвимым местом за счёт того, что артистам приходится выполнять прыжки, повороты и другие трюки, которые отражаются на коленных суставах. Топалову за будущее беспокоиться не стоит, главное — отлежаться в течение десяти дней и не допускать ушибов.

Что касается частых травм участников шоу, врач объяснил их так:

Я лет 10 или 15 уже назад лечил всех участников первого сезона «Коньки со звездами» с Ингеборгой Дапкунайте, с Авербухом, с Толстой... Все они получили травмы, так как они катаются с профессионалами, а они любители. Они делают вещи, на которые у многих профессионалов уходят годы.

К тому же опытные спортсмены отличаются прекрасной физической подготовкой, они знают техники безопасного падения, и это может защитить их от серьёзных проблем со здоровьем.

Помнится, Татьяна Овсиенко, то ли «Танцы со звездами» были, ей сломали два ребра. То есть когда любитель в паре с профессионалом, для любителя всегда это чревато травмой, — добавил Терновой, заметив, что в этой ситуации надо адекватно оценивать, кто профессионал, а кто — любитель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пара Елена Ильиных — Влад Топалов прекратила своё участие в «Ледниковом периоде» после итоговых оценок в последнем выпуске шоу. Пара уступила по баллам другим номинированным на выбывание участникам проекта — Татьяне Волосожар и Евгению Пронину.