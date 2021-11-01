Врач объяснил, почему в Госдуме не рассекретили данные о вакцинации

Госдума до сих пор не опубликовала официальные данные о вакцинации против коронавируса в России, потому что этих данных ещё нет. Такое мнение высказал врач Дмитрий Еделёв в беседе с «Царьградом».

По мнению многих врачей, официальные данные о прививках против ковида могут стать отличным аргументом для многих докторов в спорах с противниками вакцинации. По словам Еделёва, в Госдуму был направлен соответствующий запрос, однако ответа до сих пор не последовало.

Две недели назад мы обратились к вице-спикеру Государственной думы восьмого созыва с просьбой рассекретить данные, дать нам какие-то цифры. Он пообещал ответить в течение недели, но уже прошло две, мы пока ждём ответа, — признался он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал найти баланс между правами человека и вакцинацией. При этом он допускает ограничение свободы «тысяч» ради «спасения миллионов».