Врач объяснил, почему у людей может уменьшиться мозг после коронавируса

Основная причина уменьшения объёмов головного мозга после коронавируса — это дегенеративные процессы, которые происходят в организме во время течения болезни, заявил иммунолог Николай Крючков. По его словам, таким изменениям подвержены далеко не все пациенты с COVID, пишет «Москва 24».

Дегенеративные процессы вполне могут быть. Единственное, как мы надеемся, далеко не у всех, а у тех, кто наиболее сильно пострадал от коронавируса. По поводу снижения объёма мозга, думаю, что это не повсеместный эффект от заболевания коронавирусом. Но то, что это может быть, да. В принципе, дегенерация центральной нервной системы и другие процессы могут происходить, — пояснил Крючков.

Он также отметил, что у переболевших коронавирусом иногда наблюдается нарушение микроциркуляции в мозге. Из-за этого происходят микротромбозы, что, в свою очередь, приводит к инсультам. Крючков добавил, что в очень редких случаях у пациентов с коронавирусом может начаться воспаление в мозге.

Ранее телеведущий Александр Мясников заявил, что бесконтрольный приём кроверазжижающих препаратов может привести к тяжёлым последствиям для здоровья. По его словам, антикоагулянты выписывают для предотвращения образования тромбов при коронавирусе, однако зачастую это оборачивается госпитализацией с кровоизлиянием в мозг или желудочным кровотечением.