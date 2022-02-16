Врач объяснил, почему триметазидин запрещён на Олимпиаде

Препарат триметазидин, найденный в крови у российской фигуристки Камилы Валиевой, ускоряет обмен веществ, что может способствовать лучшей переносимости физических нагрузок, пояснил спортивный врач Андрей Звонков. По его словам, любой модулятор метаболических процессов автоматически попадает в список запрещённых веществ WADA, пишет «Слово и Дело».

В случае с триметазидином, для того чтобы он был включён в список ВАДА, он и не должен улучшать спортивные показатели спортсменов, для этого списка достаточно уже того, что препарат просто улучшает метаболизм. Если вещество заявлено как модулятор метаболических процессов, то неважно, гормон это или препарат, улучшающий усвоение глюкозы, уменьшающий потребность тканей в кислороде, — он автоматом попадает к ВАДА, — заверил Звонков.

14 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение.

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд предположил, что триметазидин, применение которого запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA), мог оказаться в организме российской фигуристки Камилы Валиевой вследствие того, что она употребляла некачественные продукты питания. Именно этот аргумент стал решающим для допуска спортсменки к участию в личном первенстве Олимпийских игр в Пекине.