Врач объяснил, почему не стоит всегда доверять градусникам

Процедура измерения температуры в общественных местах не всегда даёт верный результат и порой выполняется неправильно. О том, почему инфракрасные градуснике могут врать, в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

По словам Водовозова, существует мнение , что приборы для бесконтактного измерения температуры не могут показать точные результаты в отличие от ртутных градусников. Врач рекомендует просто внимательно читать инструкцию.

Инструкция предусматривает, что мы берём прибор, включаем, нажимаем кнопку, проводим на некотором расстоянии ото лба человека и потом отпускаем кнопку. Надо всегда смотреть инструкцию конкретного измерительного прибора: там указано, на каких участках тела его применять, сколько времени держать и на каком расстоянии, — пояснил медик.

Если же использовать инфракрасный градусник без соблюдения инструкции, то он будет выступать в качестве своеобразного «генератора случайных чисел».

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