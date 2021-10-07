Врач объяснил, почему надо объединить вакцины от гриппа и коронавируса

Вакцины от коронавируса и гриппа необходимо объединить в одну на фоне сезонного всплеска заболеваемости обеими инфекциями, считает эпидемиолог Эдуард Шунков. Его мнение приводит «360».

Шунков полагает, что таким образом можно остановить сезонные всплески гриппозных заболеваний и рост числа инфицированных коронавирусом.

Так как неизвестно, будет ли COVID-19 с нами ещё много лет или он уйдёт из популяции, необходимость создания единой вакцины от двух инфекций существует. Потому что таким образом можно снизить количество контактов в медицинских учреждениях и повлиять на уровень летальных исходов после заражения. Потому что только вакцина является надёжным способом защитить организм, — отметил Шунков.

Он объяснил, что вакцина от гриппа не защитит от коронавируса, однако она укрепит иммунитет, который понадобится россиянам для борьбы с COVID-19. Шунков подчеркнул, что в особой опасности находятся пожилые люди, дети и пациенты с иммунодефицитом. Он посоветовал сделавшим вакцину людям не переохлаждаться, воздержаться от употребления спиртного и не переусердствовать с работой в первые дни после прививки. По его словам, это влечёт за собой повышенный риск заболевания другими ОРВИ и препятствует выработке антител.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о стимулировании россиян к вакцинации. По его словам, это зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в отдельных регионах.