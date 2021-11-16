Врач объяснил, почему люди без масок могут не заболеть коронавирусом

Не носящие маски люди могут заболеть коронавирусом не сразу или не заболеть им вовсе из-за везения, наличия антител или устойчивости к вирусу. При этом лучший способ обезопасить себя — сделать прививку, заверил главный врач Одинцовской больницы Андрей Фадеев в беседе с «360».

В первую очередь с тем, что не заболели, можно поздравить. Потому что не всем так везёт. А во-вторых, всё-таки стоит проверить уровень у них антител, может быть, они всё-таки переболели, но в скрытой форме, — рассудил Фадеев.

Он также добавил, что человек без маски может не заболеть коронавирусом, если у него хороший иммунитет и он не посещает места большого скопления людей. Однако лучший способ обезопасить себя от COVID — сделать прививку, заверил врач.

Скажу языком цифр: у нас сейчас находятся на лечении 1200 человек суммарно, из них порядка 40 пациентов привиты. То есть это не более 3-4%. Все остальные люди непривитые. Все те, кто находится в реанимации, вакцинацию не проходили, — резюмировал он.

Ранее врач Владислав Шафалинов объяснил, почему не всем нужно делать прививку от коронавируса. По его словам, от вакцинации стоит воздержаться тем, кто уже переболел коронавирусом в лёгкой форме.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в России от коронавируса скончались1240 человек. Общее количество жертв инфекции на сегодняшний день составляет 257 837 человек, за последние 24 часа выявлено 36 818 новых случаев заражения.