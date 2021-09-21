Врач объяснил, почему дети стали тяжелее переносить коронавирус

Несовершеннолетние стали чаще переносить коронавирус с симптомами из-за штамма «дельта» и карантина, так как детский иммунитет «разучивается» противостоять инфекциям. Об этом URA.RU рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Врач отметил , что в этом году стало меньше детей, которые переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. По его мнению, причинами этого могут являться большая агрессивность «дельта»-штамма коронавируса или же тот факт, что за полтора-два года на карантине иммунная система детей разучилась бороться с вирусными инфекциями.

Может быть, эти оба фактора вместе действуют на детей, и «дельта», потому что поменялся штамм, и то, что их иммунитет отвык от вирусных инфекций, — добавил Болибок.

Ранее врач-инфекционист заявил, что дети в 26 раз чаще стали заражаться коронавирусом из-за пришедшего в Россию индийского штамма. Он уточнил, что раньше дети болели редко из-за небольшого количества рецепторов, через которые коронавирус внедряется в клетки человека. Однако новая мутация способна прочнее связываться с рецепторами для проникновения в организм, и в случае заболевания взрослых в большинстве случаев заболевают и дети, причём всех возрастов. Особенно опасен вирус для детей в возрасте до трёх лет с сопутствующей патологией, с избыточной массой тела, а также с хроническими заболеваниями.