Врач объяснил, почему 100% коллективный иммунитет в Петербурге неэффективен

Стопроцентный коллективный иммунитет в Санкт-Петербурге неэффективен, потому что подобный показатель не сможет держаться долго, считает инфекционист Евгений Тимаков. Он пояснил, что через полгода такой иммунитет проседает и люди начинают заболевать, пишет Lenta.ru.

Это мифический 100-процентный иммунитет, гипотетический. Этот коллективный иммунитет не будет эффективным. Для того чтобы эпидемиологический процесс был контролируемым, коллективный иммунитет должен быть активный, то есть сохраняться длительно. А мы видим, что через полгода иммунитет проседает, появляются прорывные инфекции, — заявил Тимаков.

Он напомнил, что несмотря на заявленный 100-процентный коллективный иммунитет, в Санкт-Петербурге ежедневно заболевают люди. Тимаков убеждён, что в таких условиях коллективный иммунитет обеспечивает лишь меньшие показатели по количеству тяжёлых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана со ссылкой на данные Минздрава заявил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Санкт-Петербурге достиг 100%. По его словам, в настоящее время в городе привито более 3,14 млн человек, также вакцинировано более 2,4 тысячи детей.