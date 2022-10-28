Врач объяснил, о каких заболеваниях могут сообщать боли после еды Диетолог Гинзбург: боли в затылке после кофе говорят о гипертонической болезни

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Негативная реакция на определенные продукты может говорить о проблемах со здоровьем. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он подчеркнул, что боли после приема пищи указывают не только на нарушения работы ЖКТ, все зависит от того,где именно локализуются неприятные ощущения и какая пища их спровоцировала.

Тупые ноющие головные боли, боли в глазных яблоках, в затылке характерны для обострения гипертонической болезни. На это влияет злоупотребление продуктами, которые повышают артериальное давление. Чаще всего это кофе, крепкий чай, соленые продукты и напитки, которые мы обычно употребляем вместе с соленостями, например, пиво, — предупредил врач.

Любители наваристых бульонов могут иметь симптомы подагры, проявляющиеся болью в суставах, а боли в правом подреберье после употребления жареного мяса или продуктов из песочного или слоеного теста могут свидетельствовать о заболеваниях поджелудочной железы или желчного пузыря.

Если живот начинает болеть после того, как человек выпил фруктовый сок или употребил другой кислый продукт, а также съел сильно перченое блюдо, это может говорить о гастрите или язве желудка.

При проявлении болезненных ощущение после приема пищи следует обратиться к врачу и пройти обследование, и не ждать, когда симптом пройдет сам собой, предупредил Михаил Гинзбург.

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