Врач объяснил необходимость соблюдать масочный режим

https://static.news.ru/photo/ad75cfd6-976c-11ea-9abe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бессимптомных носителей COVID-19 становится всё больше, поэтому повышается риск подхватить вирус в общественном месте. Но можно огородить себя от инфекции, надев маску, заявил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Вы беседуете с человеком, жмёте ему руку, допустим, можете его даже обнять, разговариваете с ним, а он инфицирован. Но беда не в том, что он инфицирован. Такой человек носит вирус в носоглотке. Разговаривая с нами, кашляя или чихая, брызганьем слюны он награждает нас этим инфекционным коронавирусом, — объяснил эксперт в интервью телеканалу «360».

По словам, специалиста перчатки также необходимо носить, так как вирус живёт на некоторых поверхностях несколько дней. Нельзя голыми руками держаться за поручни в метро и двери магазинов. Можно легко подхватить вирус.

Зуев добавил, что нашей стране уже удалось выйти на плато по новым случаям заболеваемости COVID-19. Однако масочный режим пока рано отменять. Именно из-за «бессимптомников». Большая часть инфицированных переносят болезнь без температуры, кашля и головной боли.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин поручил правительству проследить за тем, чтобы в стране нарастили объёмы тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции. Российский лидер сохранил режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.