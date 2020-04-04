Врач объяснил необходимость обильного питья для профилактики коронавируса

https://static.news.ru/photo/da08b966-7645-11ea-8eb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист по внутренним болезням и нефрологии, доктор Арзу Акгюль из Турции объяснил, почему нужно обильно пить для профилактики коронавируса.

Он подчеркнул, что вода является основным инструментом регуляции метаболических процессов в организме, а также доставки питательных веществ к клеткам и выведения отходов процессов жизнедеятельности, рассказал он турецкому изданию Sözcü.

Вода, как напомнил врач, обеспечивает выведение токсинов, регулирует температуру тела, а также густоту крови. В противном случае токсины накапливаются в крови. В итоге у человека может развиться мочекаменная болезнь или почечная недостаточность.

В мире коронавирусной инфекцией заразились более 1,1 млн человек, от неё умерли более 59 тысяч, свыше 228 тысячам удалось выздороветь.

В России выявлено 4150 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 302, 39 человек скончались.

Ранее китайские учёные на днях сообщили, что лекарство против COVID-19 может появиться в ближайшее время. Группа исследователей выделила несколько антител, которые эффективно блокируют проникновение нового коронавируса в клетки. Среди первых 20 протестированных антител четыре смогли заблокировать проникновение вируса, а два из них сделали это быстрее остальных. Исследователи опубликовали результаты работы в Интернете и надеются, что в течение шести месяцев антитела уже будут протестированы на людях, писал NEWS.ru.