Врач объяснил, куда лучше ехать переболевшим COVID туристам

https://static.news.ru/photo/fb4b8b40-6a90-11eb-9386-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Так как коронавирус чаще всего оказывает самое негативное влияние именно на лёгкие человека, то переболевшим россиянам следует отправиться отдыхать в горы, так как там чистый воздух.

Пребывание в течение трёх — семи дней в каком-нибудь санатории или в горах Сочи — лучше этого ничего не придумаешь, — рассказала телеканалу «360» врач и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

Она отметила, что сегодня существуют специальные программы по реабилитации переболевших коронавирусом. Например, государство может предложить лечебно-реабилитационный центр Минздрава, где к услугам пациентов соляные комнаты и другие разработки.

Врач отметил, что некоторые частные клиники тоже предлагают подобные услуги, но их программы, как правило, раздуты.

Кроме того, для восстановления и отдыха врач посоветовала уехать на три дня за город и ориентироваться на биологические часы: вставать с первыми лучами солнца и ложиться с закатом. Также отказаться от гаджетов. Всё это может избавить человека от хронической усталости уже через несколько дней.

Коронавирусные льготы отменили в России с 1 апреля 2021 года. Сотрудники старше 65 лет больше не смогут получить больничные листы в особом порядке. Также россияне, которые перестали работать удалённо, больше не смогут получить электронный больничный в связи с самоизоляцией, писал NEWS.ru.