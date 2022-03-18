Врач объяснил, кому стоит продолжать носить маски в помещениях

Людям с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом следует продолжать носить маски в помещениях, даже если противовирусные ограничения уже сняты. Такую рекомендацию в интервью РИА Новости дал главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

Ранее в Москве и ряде субъектов России был отменён обязательный масочный режим, который действовал в течение двух лет в связи с пандемией коронавируса. Также обязательное ношение масок на рабочем месте отменили многие крупные компании и ведомства. Тем не менее врач отметил , что циркуляция коронавируса в настоящее время сохраняется и будет продолжаться до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет ко всем его вариантам.

Поэтому даже сейчас нужно носить маски в общественных местах людям, заражённым любыми видами респираторных инфекций, а также тем, кто имеет ослабленный иммунитет и хронические заболевания, — подчеркнул Хомяков.

По словам врача, маска обеспечивает защиту органов дыхания от крупных частиц вируса размером от 3–5 микрометров и выше. При этом маски не защищают от инфицирования респираторно-тропными вирусами, содержащимися в мелкодисперсных аэрозолях воздуха. В этой связи Хомяков порекомендовал соблюдать социальную дистанцию и каждый час проветривать помещение.

В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ещё слишком рано, чтобы говорить о завершении пандемии коронавируса. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна. Эксперт указал на то, что в России сохраняется высокий показатель смертности — более 400 человек в день.