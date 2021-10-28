Врач объяснил, как рассчитать показатель коллективного иммунитета

Оперштаб слегка завысил показатель коллективного иммунитета в России (46,8%). Иммунолог Николай Крючков в беседе с Lenta.ru дал свою оценку вакцинированности населения и объяснил, как правильно рассчитывать этот показатель.

Моя оценка, что у нас около 45 процентов коллективного иммунитета. Как он считается? Количество вакцинированных минус количество ложновакцинированных, минус количество людей, потерявших иммунитет, плюс количество переболевших, минус количество переболевших, но потерявших иммунитет, то есть не вакцинировавшихся после, — пояснил Крючков.

Он добавил, что при расчётах нельзя просто суммировать количество вакцинированных и переболевших. Иммунолог уточнил: все расчёты приблизительны, однако в этом году оперштаб указывает куда более реальные цифры, чем в прошлом году. Тем не менее Россия далека от необходимых показателей иммунизации населения: вместо 45% должно быть 85%, уверяет Крючков.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский признался, что коллективный иммунитет к коронавирусу никак не сформируется в России из-за низких темпов вакцинации. Кроме того, COVID-19 способен мутировать, он заражает и переболевших.