Врач объяснил, как распознать скорый инсульт по зубам

Инсульту, как правило, предшествуют различные заболевания сердечно-сосудистой системы. Но есть и более ранние симптомы, которые могут спасти человеку жизнь и не допустить инсульт вообще, если их выявить. Учёные Гарвардской медицинской школы отметили, что риск заболевания можно выявить, когда человек чистит зубы, пишет Daily Express.

Когда человек выплевывает зубную пасту, он должен посмотреть в раковину. Если он видит пятнышки крови, это признак болезни десен.

«У людей с заболеваниями дёсен (также известными как пародонтит) риск инсульта в два-три раза выше, — пояснили эксперты.

Хотя прямой связи между ними может и не быть, растёт подозрение, что заболевание дёсен «может быть независимым фактором риска сердечных заболеваний», уточнили медики. Пародонтит увеличивает воспалительную нагрузку на организм.

Считается, что длительное воспаление является «ключевым фактором» атеросклероза, когда артерии закупориваются веществами жировых бляшек, что является предпосылкой сердечных заболеваний, увеличивающих риск инсульта.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников назвал лекарства, вызывающие рак. Он рассказал, что такие препараты, как «Зантак» и «Редуксин», запретили во многих странах из-за риска возникновения рака, но по-прежнему продают в России. Препараты на Западе были довольно популярными.