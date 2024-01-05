Врач объяснил, как подготовить организм к ранним подъемам после праздников Сомнолог Бузунов: адаптация организма к раннему подъему занимает час в сутки

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Возвращение в рабочий режим после новогодних праздников должно быть плавным, заявил в разговоре с aif.ru врач-сомнолог доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. Он объяснил, что начинать подготовку организма к раннему подъему необходимо заранее, поскольку адаптация в среднем занимает час в сутки.

Хотя бы за три-четыре дня до того, как вам нужно войти в рабочий график, начинайте с каждым днем вставать на час раньше. Например, если вы спали до 11 часов, то вставайте в 10, на следующий день — в 9 и т. д. Дело в том, что при возврате в рабочий режим адаптация занимает час в сутки, — сказал он.

Социальный джетлаг, который испытывает организм при резкой смене режима сна, Бузунов сравнил с полетом из Москвы в Хабаровск и обратно. Он объяснил, что адаптация к раннему подъему всегда дается тяжелее. По его словам, организм нельзя заставить заснуть раньше, чтобы он мог дольше поспать. Но плавная перестройка графика позволит его к этому подготовить: ведь чем раньше он пробуждается, тем раньше потребует отдыха.

При этом необязательно заставлять себя вставать ровно так же, как в рабочие дни. Мы можем более-менее переносить разницу в два часа. Проще говоря, если в рабочие дни вы вставали в 7 утра, то в последний выходной день нужно прийти к тому, чтобы встать в 9 — на два часа раньше, — отметил врач.

В случае если человек не подготовил себя к ранним подъемам, ему следует ограничить свой рацион, чтобы избежать дискомфорта при пищеварении. Также необходимо исключить употребление кофеиносодержащих продуктов за 6–8 часов до сна.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов ранее заявил, что умеренность является главным секретом правильного питания в новогодние праздники. По его словам, необязательно есть все угощения, которые находятся на праздничном столе, достаточно выбрать свои самые любимые.