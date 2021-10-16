Врач объяснил, как по глазам можно распознать рак лёгких

Пот лишь на одной стороне лица может свидетельствовать о развитии рака лёгких. Об этом рассказала британский врач Клэр Моррисон. Она также добавила, что сужение зрачков, опущенное веко или запавшее глазное яблоко могут свидетельствовать о наличии опухоли, которая вызвала синдром Горнера. Об этом сообщает издание Express.

Специалист отметила , что не стоит легкомысленно относиться к боли в плече и руке, а также к слабости верхних конечностей. Всё это может свидетельствовать об опухоли верхней борозды лёгкого. Моррисон рассказала, что рак лёгких может вызывать повреждение гортанного нерва, из-за чего у человека появляется стойкая охриплость голоса.

Кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал, у каких людей родинки чаще всего становятся злокачественными опухолями. По словам эксперта, к группам риска относятся люди с белой кожей, светлыми голубыми глазами, светлыми волосами и розовыми веснушками.

При этом эксперт назвал ещё один фактор риска — наличие более десяти диспластических невусов, больших родинок чёрного цвета, а также более ста обычных приобретённых невусов, которые появились по прошествии времени.