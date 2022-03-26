Врач объяснил, как отсутствие сахара может сказаться на организме
Врач Грошев заявил, что человеческий организм продолжит функционировать и без сахара
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:10, 28 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Человеческий организм может без проблем обходится без сахара, потому что он способен образовывать глюкозу из гликогена или жиров, заявил врач Сергей Грошев. При этом он отметил, что сахар нужен человеку в основном для питания головного мозга, пишет «Слово и Дело».
Этот процесс требует больше времени, чем использование готовых сахаров, поступающих с пищей, поэтому в экстренных ситуациях снабжение мозга энергией без поступления глюкозы извне может идти недостаточно быстро. В обычных же условиях жизнедеятельности обмен веществ вполне справляется без дополнительного поступления сахара, — заверил Грошев.
При этом он добавил, что сильнее всего в глюкозе нуждается головной мозг. По его словам, другие органы могут заменить глюкозу жирами. Грошев заявил, что в жизни бывают ситуации, когда с помощью сахара можно повысить внимательность, улучшить работу мозга и придать ему бодрости, например, перед экзаменом. Однако, резюмировал медик, такие экстренные случаи обычно происходят крайне редко.
Ранее в пресс-службе торговой сети «Магнит» призвали «особенно эмоциональных» клиентов не заниматься скупкой сахара впрок и проявлять ответственность по отношению к остальным гражданам, так как дефицит данного продукта России не грозит.