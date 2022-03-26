Врач объяснил, как отсутствие сахара может сказаться на организме

Человеческий организм может без проблем обходится без сахара, потому что он способен образовывать глюкозу из гликогена или жиров, заявил врач Сергей Грошев. При этом он отметил, что сахар нужен человеку в основном для питания головного мозга, пишет «Слово и Дело».

Этот процесс требует больше времени, чем использование готовых сахаров, поступающих с пищей, поэтому в экстренных ситуациях снабжение мозга энергией без поступления глюкозы извне может идти недостаточно быстро. В обычных же условиях жизнедеятельности обмен веществ вполне справляется без дополнительного поступления сахара, — заверил Грошев.

При этом он добавил, что сильнее всего в глюкозе нуждается головной мозг. По его словам, другие органы могут заменить глюкозу жирами. Грошев заявил, что в жизни бывают ситуации, когда с помощью сахара можно повысить внимательность, улучшить работу мозга и придать ему бодрости, например, перед экзаменом. Однако, резюмировал медик, такие экстренные случаи обычно происходят крайне редко.

Ранее в пресс-службе торговой сети «Магнит» призвали «особенно эмоциональных» клиентов не заниматься скупкой сахара впрок и проявлять ответственность по отношению к остальным гражданам, так как дефицит данного продукта России не грозит.